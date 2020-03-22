Испания

Форвард Барселоны Антуан Гризманн может сменить команду предстоящим летом.

Барселона рассматривает вариант с продажей французского нападающего, сообщает Diario Sport.

По информации источника, из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, каталонский клуб готов продать Гризманна. При этом, если год назад Барселона приобрела Антуана за 120 миллионов евро, то сейчас готова расстаться за 100 млн.

Также с учетом продажи француза каталонский клуб хочет разгрузить зарплатную ведомость. Помимо Гризманна, Барселона надеется продать и Филиппе Коутиньо.

Кроме того, "блаугранас" рассматривают вариант с обменом или арендой с обязательством выкупа.

В текущем сезоне Гризманн провел 26 матчей в Примере: на его счету восемь голов и пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что руководство Барселоны может попросить игроков согласиться на понижение зарплаты.

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