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Владелец клуба из МЛС заинтересован в подписании француза.

Нападающий Барселоны Антуан Гризманн попал в сферу интересов Интера Майами, сообщает издание Mundo Deportivo.

Владелец клуба из МЛС Дэвид Бекхэм выразил желание подписать форварда каталонского клуба. Француз заявлял о желании поиграть однажды в США, однако вряд ли ему удастся совершить этот трансфер в ближайшее время.

Действующий контракт Гризманна с Барселоной рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел 29 поединков в футболке "сине-гранатовых", забив 12 голов и совершив 4 ассиста.

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