Испания

"Сливочные" намерены вернуть игрока из аренды.

Мадридский Реал удовлетворен прогрессом Мартина Эдегора в нынешнем сезоне и рассматривает возможность возвращение игрока из аренды в Реал Сосьедад. Сообщает Marca.

Впрочем, сам норвежец не особо рад данной идеи, так как не имеет огромного желания сидеть на скамейке запасных. 21-летний хавбек считает, что сейчас ему важна игровая практика.

Эдегор хочет пообщаться с Зинедином Зиданом и затем принять решение. Арендное соглашение с баскским клубом истекает этим летом, а контракт с "галактикос" рассчитан до 2021 года.

В текущем сезоне Эдегор провел 28 матчей за Реал Сосьедад во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 8 результативных передач.

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