Испания

Бразильский защитник может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Руководство Реала не станет препятствовать Марсело, если он пожелает перебраться в Ювентус, утверждает Marca.

Марсело связывают с Ювентусом с тех пор, как в Турин два года назад перебрался его друг Криштиану Роналду.

В нынешнем сезоне бразилец подвержен травмам, а также часто не проходит в основу из-за конкуренции с Ферланом Менди.

На счету 31-летнего бразильца более 500 матчей за Реал, с которым он выиграл четыре Лиги чемпионов и столько же раз становился чемпионом Испании.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.