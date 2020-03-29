Испания

Капитан Реала считает тот гол самым важным в своей жизни.

Защитник Реала Серхио Рамос рассказал, насколько важен для него был гол в финале Лиги чемпионов сезона-2013/14 в ворота Атлетико.

"После гола в финале Лиги чемпионов, когда мы завоевали Десиму, я сказал: "Теперь можно спокойно умирать". Это гол всей моей жизни", — цитирует Рамоса El Chiringuito TV.

Рамос забил свой гол на 90+3 минуте и помог Реалу избежать поражения 0:1. В итоге "сливочные" выиграли 4:1, завоевав Лигу чемпионов десятый раз в своей истории.

В финале 2016 года Реал снова встретился с Атлетико, и Рамос снова забил. После 1:1 в основное время "сливочные" оказались сильнее в серии пенальти – 5:3. Серхио реализовал четвертый из ударов.

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