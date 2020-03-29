Испания

Испанец не скрывает своих планов.

Главный тренер Аль-Садда Хави в очередной раз подтвердил, что в скором будущем хотел бы стать во главе Барселоны.

"Очевидно, что я хочу вернуться в Барселону, и я взволнован. Благодаря опыту, который я приобрел, теперь я вижу, что могу внести свой вклад в развитие игроков".

"Однако это должен быть проект, начинающийся с нуля, без токсичных воздействий. Все части клуба должны работать вместе, что я ценю, но последнее слово и принятие решения будут за мной", — сказал Хави La Vanguardia.

Тем не менее, ранее испанские СМИ сообщали, что руководство каталонцев доверяет нынешнему менеджеру Кике Сетьену и планирует с ним сотрудничать в дальнейшем.