Испания

Менеджер продолжит свою работу на Камп Ноу.

Руководство Барселоны полностью доверяет главному тренеру команды Кике Сетьену, желая продолжить с ним сотрудничество на следующий сезон, сообщает Diario Sport.

По данным источника, клуб уже начал разговор с менеджером о планах на будущее, а также о том, каких игроков он хотел бы видеть в своем составе.

Известно, что Барселона хотела пригласить на должность тренера наставника сборной Нидерландов Рональда Кумана, но специалист не покинет команду до окончания чемпионата Европы, который перенесли на 2021 год.

Ранее сообщалось, что сами футболисты "блаугранас" недовольны Сетьеном, разочаровавшись в его методах работы.