Испания

Испанец рассказал о знакомстве с норвежцем.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Хуан Мата поделился своими эмоциями после первого знакомства с нынешним главным тренером команды Оле-Гуннаром Солскьяером.

"Конечно, я много слышал о нем как об игроке. О том, как он забивал голы".

"У нас была встреча между командой и клубом, и они сказали: "Послушайте, вполне вероятно, что Оле приедет сюда. Он позаботится о команде до конца сезона".

"Как только он вошел, мы сразу увидели его позитив. Перед нами был человек с ДНК "манкунианцев". Он знал всех, он чувствовал себя настоящим фанатом Юнайтед, и он был счастлив, улыбчив и полон энергии. Поэтому мы остаемся с ним, и я думаю, что это хороший признак того, что дела идут хорошо", — цитирует Мату Goal.

Ранее испанский футболист рассказал о взаимодействии с новичком команды Бруну Фернандешом.