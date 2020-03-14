Испанец рассказал о взаимодействии с португальцем.
Хуан Мата, getty images
14 марта 2020, 09:56
Полузащитник Манчестер Юнайтед Хуан Мата рассказал о совместной работе с новичками команды — Одионом Игало и Бруну Фернандешем.
"Здорово, что в команде есть Бруну, а также Одион, который забивает почти в каждой игре. Они отличные ребята, и теперь мы очень счастливы играть с ними одной в команде".
"Я думаю, что мы с Фернандешем понимаем футбол одинаково. Нам нравится взаимодействовать друг с другом и искать наших нападающих из глубины поля", — сказал Мата MUTV.
Ранее о своей нынешней форме рассказал крайний полузащитник "манкунианцев" Дэниел Джеймс.