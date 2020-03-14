Англия

Испанец рассказал о взаимодействии с португальцем.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Хуан Мата рассказал о совместной работе с новичками команды — Одионом Игало и Бруну Фернандешем.

"Здорово, что в команде есть Бруну, а также Одион, который забивает почти в каждой игре. Они отличные ребята, и теперь мы очень счастливы играть с ними одной в команде".

"Я думаю, что мы с Фернандешем понимаем футбол одинаково. Нам нравится взаимодействовать друг с другом и искать наших нападающих из глубины поля", — сказал Мата MUTV.

Ранее о своей нынешней форме рассказал крайний полузащитник "манкунианцев" Дэниел Джеймс.