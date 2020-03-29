Испания

"Бланкос" не намерены отпускать своего хавбека.

Манчестер Юнайтед в зимнее трансферное окно намеревался приобрести у мадридского Реала полузащитника Федерико Вальверде, сообщает Diario Madridista.

По данным источника, руководство "сливочных" попросило у англичан 500 миллионов евро — именно такая сумма отступных прописана в контракте игрока.

Отмечается, что боссы Юнайтед посчитали такую сумму значительно завышенной за молодого футболиста, завершив переговоры.

На счету хавбека 32 матча и два забитых гола во всех турнирах. Ранее о развитии и прогрессе Вальверде рассказал его партнер по команде Каземиро.