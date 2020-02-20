Испания

Полузащитник "бланкос" похвалил своего партнера по команде.

Полузащитник мадридского Реала Каземиро высказал свое мнение об игре хавбека команды Федерико Вальверде.

"Я говорил, что он станет одним из лучших хавбеков в мире через два года. Я думаю, что был неправ, потому что он очень быстро развивается. Федерико проводит невероятный сезон, он один из самых важных игроков для нас, и он растет в каждой игре".

"Вальверде проделывает феноменальную работу. Но ему 21 год, ему нужно развиваться спокойно, и мы не можем так сильно давить на парня", — сказал Каземиро Marca.

Ранее сообщалось, что в стан мадридской команды будущим летом должен вернуться защитник Ашраф Хакими.