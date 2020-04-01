Испания

Австриец может переехать на Сантьяго Бернабеу.

Руководство Реала намерено в будущее трансферное окно совершить покупку защитника Баварии Давида Алабы, сообщает Le10sport.

По данным источника, "сливочные" уверены, что в межсезонье стан команды покинет Марсело, которым активно интересуется Ювентус, и австриец должен стать заменой бразильцу.

Напомним, действующее соглашение игрока с мюнхенским клубом истекает в 2021 году, и фулбэк не намерен продлевать сделку, что вынуждает "красных" продать его летом.

В текущем сезоне защитник провел 28 поединков в футболке Баварии, отличившись одним голом и двумя ассистами.