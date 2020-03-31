Германия

Австриец не может договориться с клубом по условиям соглашения.

Защитник Давид Алаба отклонил первое предложение Баварии по новому контракту, сообщает портал Sport1.de.

Бавария не хочет отпускать австрийского игрока, однако его категорически не устраивают предложенные условия. В ближайшие несколько недель руководство мюнхенского клуба намерено обратиться к 27-летнему игроку с улучшенным контрактом.

Действующий договор Алабы с Баварией истекает в июне 2021 года.

В текущем сезоне защитник провел 28 поединков в футболке "красных", отличившись одним голом и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Алаба отказался переходить в Манчестер Сити в качестве обмена на Сане.

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