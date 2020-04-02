Испания

"Ириски" хотят видеть колумбийца в своей команде.

Крайний защитник Атлетико Сантьяго Ариас в будущее трансферное окно может стать игроком Эвертона, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, английский клуб уже давно наблюдает за колумбийским футболистом, и менеджер Карло Анчелотти попросил руководство купить игрока.

Отмечается, что способствовать переходу фулбэка на Гудисон Парк может спортивный директор Эвертона, который работал с Ариасом в ПСВ.

Ранее сообщалось, что "ириски" намерены укрепить и центр обороны, приобретя защитника Марселя Буна Сарра.