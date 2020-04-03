Испания

Немец может покинуть Камп Ноу в будущем.

Руководство Барселоны не может договориться с голкипером команды Марком-Андре тер Штегеном о новом контракте, сообщает Sport.

Напомним, текущий контракт немца подходит к концу летом 2022 года. Отмечается, что переговоры усложняют условия игрока по зарплате, которую он хочет увеличить в два раза.

Ранее сообщалось, что за ситуацией вокруг вратаря активно наблюдает Бавария, которая может быть вынуждена потратить огромные деньги за трансфер игрока.

В этом сезоне тер Штеген провел 34 поединка в футболке Барселоны, пропустив 34 гола и проведя 11 "сухих" матчей.