Немец может покинуть Камп Ноу в будущем.
Марк-Андре тер Штеген, getty images
03 апреля 2020, 00:51
Руководство Барселоны не может договориться с голкипером команды Марком-Андре тер Штегеном о новом контракте, сообщает Sport.
Напомним, текущий контракт немца подходит к концу летом 2022 года. Отмечается, что переговоры усложняют условия игрока по зарплате, которую он хочет увеличить в два раза.
Ранее сообщалось, что за ситуацией вокруг вратаря активно наблюдает Бавария, которая может быть вынуждена потратить огромные деньги за трансфер игрока.
В этом сезоне тер Штеген провел 34 поединка в футболке Барселоны, пропустив 34 гола и проведя 11 "сухих" матчей.