Германия

Мюнхенцам придется выплатить серьезную сумму за немецкого голкипера.

Бавария заинтересовалась Марком-Андре тер Штегеном после неудачных переговоров о продлении контракт с Нойером.

Барселона не хочет расставаться с немецким голкипером и пытается пролонгировать соглашение, однако удержать его в том случае, если Бавария выплатит отступные, не удастся.

Как сообщает Sport.es, клаусула тер Штегена составляет 180 миллионов евро, что в два раза больше его рыночной стоимости по версии Transfermarkt.

Напомним, что Бавария ранее попросила немецкого голкипера не продлевать контракт с Барселоной.