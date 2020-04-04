Испания

Хавбек басков очень хочет принять участие в финале.

Полузащитник Реал Сосьедада Микель Мерино заявил, что выбрал бы победу в Кубке Испании, где его команда должна сыграть с Атлетиком, а не попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона.

"Учитывая все те поединки, которые мы преодолели на пути к финалу Кубка, мы можем выиграть его. Конечно, если матч будет сыгран вообще. Титул — это честь для клуба и для города".

"Было бы впечатляюще выиграть Кубок, и если бы мне пришлось выбирать, я бы выбрал завоевать этот трофей, нежели попасть в Лигу чемпионов, но мы будем рассчитывать на оба достижения по итогам сезона", — цитирует Мерино Marca.

Ранее сообщалось, что хавбек Сосьедада Мартин Эдегор не желает в ближайшее время возвращаться в Реал.