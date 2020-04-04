Защитник ПСЖ может продолжить карьеру в каталонской команде.
ЛЕВЕН КЮРЗАВА, GETTY IMAGES
04 апреля 2020, 20:32
Левен Кюрзава заинтересовал Барселону, сообщает Diario Sport.
По информации источника, 27-летний футболист не будет продлевать соглашение с французской командой.
Ситуацией готова воспользоваться Барселона: клуб предложит ему контракт, и позволит Хуниору Фирпо сменить команду.
В сезоне-2019/20 Кюрзава провел 14 матчей: на его счету один гол и одна результативная передача.
Ранее сообщалось, что Севилья рассчитывает подписать Кюрзава.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.