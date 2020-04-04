Испания

Защитник ПСЖ может продолжить карьеру в каталонской команде.

Левен Кюрзава заинтересовал Барселону, сообщает Diario Sport.

По информации источника, 27-летний футболист не будет продлевать соглашение с французской командой.

Ситуацией готова воспользоваться Барселона: клуб предложит ему контракт, и позволит Хуниору Фирпо сменить команду.

В сезоне-2019/20 Кюрзава провел 14 матчей: на его счету один гол и одна результативная передача.

Ранее сообщалось, что Севилья рассчитывает подписать Кюрзава.

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