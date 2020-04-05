Испания

Бразилец не сомневается в своем желании вновь играть на Камп Ноу.

Нападающий ПСЖ Неймар уже готовится к тому, чтобы в будущее трансферное окно приложить все усилия для перехода в Барселону, сообщает Sport.es.

По данным источника, руководство парижан смирилось с потерей бразильского футболиста, и теперь они нацелены выручить как можно больше средств с его продажи.

Ранее сообщалось, что Барселона не готова тратить большую сумму в межсезонье, но может предложить французам обменять с доплатой Неймара на нападающего Антуана Гризманна.

К слову, бразилец отреагировал на пандемию коронавируса в мире, пожертвовав на борьбу с болезнью почти миллион евро.