Бразилец не сомневается в своем желании вновь играть на Камп Ноу.
Неймар, getty images
05 апреля 2020, 08:15
Нападающий ПСЖ Неймар уже готовится к тому, чтобы в будущее трансферное окно приложить все усилия для перехода в Барселону, сообщает Sport.es.
По данным источника, руководство парижан смирилось с потерей бразильского футболиста, и теперь они нацелены выручить как можно больше средств с его продажи.
Ранее сообщалось, что Барселона не готова тратить большую сумму в межсезонье, но может предложить французам обменять с доплатой Неймара на нападающего Антуана Гризманна.
К слову, бразилец отреагировал на пандемию коронавируса в мире, пожертвовав на борьбу с болезнью почти миллион евро.