Испания

Экс-хавбек высказал свое мнение о самых выдающихся футболистов.

Главный тренер Аль-Садда Хави заявил, что нападающий Барселоны Лионель Месси — это лучший игрок в истории футбола.

Роналдиньо находится на уровне лучших футболистов. Возможно, ему не хватало постоянства, чтобы быть на пике. Для меня только Месси выше Роналдиньо из-за его стабильности в последние несколько лет".

"Месси — лучший в истории, но за ним идет Роналдиньо. Остальные идут за ним. Он находится среди таких игроков, как Роналдо и Криштиану Роналду", — цитирует Хави Goal.

Ранее испанский специалист признался, что хотел бы вернуться в Барселону в качестве главного тренера.