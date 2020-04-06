Испания

Football.ua вспоминает состав мадридского клуба, который выиграл последний на данный момент чемпионский титул.

Чтобы золото Примеры выиграла не Барселона или Реал – для Испании это событие абсолютно экстраординарное. В первую очередь причина в огромной разнице бюджетов и, в частности, прибыли между клубами Эль-Класико и остальными, что образует между ними гигантскую, почти невозможную для преодоления, пропасть. За 88 сезонов в истории элитного дивизиона 59 раз чемпионами становились двое избранных. В новом тысячелетии только Депортиво, Валенсия и Атлетико смогли посягнуть на святое – это четыре сезона из двадцати. А за последние пятнадцать лет лишь "матрасники" достигли такого успеха. В сезоне 2013-2014-го.

Свой поход за золотом мадридцы начали с восьми побед кряду. Но при мощнейшей конкуренции со все теми же классическими Реалом и Барсой они не считались фаворитами в борьбе за титул. Лишь в 22-м туре команда бойцов с "Висенте Кальедрон" забрались на первое место Примеры, но через неделю его покинула и только с 29-го, с конца марта вышла в лидеры, не отдав позицию до самого финиша.

За сезон чемпионата "матрасники" четырежды проиграли, причем исключительно на выезде, еще шесть раз сыграли вничью. Интересно, что этого триумфа могло бы и не быть – та фантастическая команда боролась также и за Лигу чемпионов, дошла до финала. А в трех заключительных турах чемпионата, в мае, изрядно пробуксовала – поражение от Леванте, ничья с Малагой и победная ничья с Барселоной на "Камп Ноу". Именно благодаря тому, что в очной встрече им удалось не проиграть каталонцам на их поле, Атлетико опередило их на три чемпионских очка. А как сложилась судьба того Атлетико?

Вратари

Тибо Куртуа (Реал) в том и предыдущем сезоне пропустил меньше всех голов в Примере, существенно поспособствовав триумфу команды. Он считался одним из лучших киперов Европы, а играл в Мадриде на правах аренды, которую Челси больше не планировали продлевать. Бельгиец в статусе чемпиона Испании вернулся в Лондон, провел там четыре сезона в роли основного, а после в ультимативной форме покинул "Стэмфорд Бридж" и оказался в Реале. Его трансфер обошелся "сливочным" в 40 миллионов евро. А фанаты Атлетико посчитали Тибо предателем – во время дерби забросали мягкими игрушками крыс, а еще испортили его табличку на аллее славы "индейцев".

Резервный голкипер Даниэль Арансубия, который был "матрасником" только один сезон и сыграл в нем всего один матч, став чемпионом, на радостях завершил карьеру.

Защитники

Диего Годин (Интер) за девять лет в Атлетико стал легендой клуба, сыграв почти 400 матчей. Летом 19-го перешел в Интер. В 33 года отправился за новым вызовом на правах свободного агента, где стал основным в команде Конте.

Жоао Миранда (Цзянсу Сунин) – его партнер по центру обороны и еще одна легенда Атлетико. В 2015-м перешел в Интер за 15 миллионов, где провел четыре года, но ничего не выиграл. В 2019-м стал победителем Копа Америка в составе сборной Бразилии, а после подписал контракт с китайским клубом Цзянсу Сунин.

Фелипе Луис (Фламенго) также стал легендой "матрасников". Он оказался на "Висенте Кальдерон" в том же 2010-м, а после чемпионского сезона за 17 миллионов отправился якобы на повышение в Челси, стал чемпионом Англии, но не чувствовал там себя комфортно, поэтому через год вернулся в Атлетико на миллион дешевле и отыграл до лета 2019-го, после чего поехал на родину во Фламенго, с которым уже успел стать чемпионом Бразилии и выиграть Копа Либертадорес.

Хуанфран (Сан-Паулу) – воспитанник Реала, который был "матрасником" восемь лет и не забил решающий пенальти в ворота «сливочных» в финале Лиги чемпионов-2016 на «Сан-Сиро». Но в чемпионском сезоне, да и в большинстве в футболке Атлетико он был основным правым беком, который суммарно отыграл за них 355 матчей во всех турнирах. Летом 2019-го испанец решил поиграть в Бразилии и подписал контракт с Сан-Паулу.

Тоби Альдервейрелд (Тоттенхэм) – парень с труднопроизносимой фамилией не смог заявить о себе в Атлетико и навязать конкуренцию Годину и Миранде. В следующем сезоне отправился в аренду в Саутгемптон, отлично зарекомендовал себя в Англии, но не остался "святым", а был выкуплен Тоттенхэмом, где играет в большинстве матчей

Хави Маникльо (Ньюкасл) – уроженец Мадрида и воспитанник клуба считался, как минимум, новым Хуанфраном и должен был его затмить. В чемпионском сезоне и перед ним сыграл по три матча, после поехал в аренду в Ливерпуль, но тоже не проявил себя. Стабильнее получал игровую практику в Марселе и Сандерленде. А в 2017-м за 5 миллионов перешел в Ньюкасл, за который периодически играет в АПЛ. Но звездой в свои 25 до сих пор не стал.

Хосе Мария Хименес (Атлетико) – для молодого уругвайца то был первый сезон в Европе, на поле в Примере он вышел только раз. Его считали дико перспективным и точно не беспочвенно. МанСити и другие топы якобы готовы были заплатить за него огромные деньги. В итоге он продолжает играть за Атлетико, ему 25, он хорош, но ни в одном сезоне не сыграл хотя бы 30 матчей чемпионата. Грубо говоря, топовым центрбеком, несмотря на перспективы, он не стал.

Эмилиано Инсуа (Лос-Анджелес Гэлэкси) – аргентинский левый защитник никак не мог конкурировать с Фелипе Луисом и почти не играл. В следующем сезоне был арендован Райо Вальекано. Затем пять лет провел в Штутгарте, а этой зимой присоединился к ЭлЭй Гэлэкси.

Полузащита

Коке (Атлетико) – молодой, тогда 22-летний, полузащитник сыграл больше всех матчей в чемпионском сезоне из всей команды (58, 33 в чемпионате). Тогда его называли "новым Хави". Сейчас, в 28, таковым для общего мнения он не стал, но для Атлетико Коке значит очень много, оставаясь преданным клубу, проводя в его структуре уже двадцатый год. Он настоящий one club man – даже воспитывался только в академии "матрасников". Уже занимает пятое место в списке игроков с наибольшим количеством матчей в составе "кольчонерос" (435).

Габи (Аль-Садд) – многолетний капитан Атлетико, который отыграл за команду семь сезонов. Летом 2018-го поехал доигрывать в катарский "Аль-Садд", который тренирует легендарный Хави. В дебютном сезоне звезда мадридцев вместе с каталонцем выиграли чемпионство и Кубок страны

Арда Туран (Истанбул Башакшехир) – главная звезда чемпионской команды. Конечно, его хотели купить многие. Но отпустить мадридцы согласились только через год. В Барселону за 41 миллион евро. Турка не смутил трансферный бан каталонцев, действовавший в тот момент, из-за чего он длительное время попросту не мог быть заявлен. В итоге Турана уже считают одним из наибольших кадровых провалов в истории "блаугранас". Сыграв за них 55 матчей за полтора года, он отправился в аренду в Истанбул Башакшехир, где проводит уже третий сезон. Туран женился на дочери президента Турции Реджепа Эрдогана, а еще был приговорен к двум годам и восьми месяцам условно за умышленное нападение, стрельбу из пистолета и хранение оружия после драки в ночном клубе. В общем, в футбольном плане про Арда мало что слышно…

Тьягу Мендеш (завершил карьеру) – португалец до Атлетико играл в Браге, Бенфике, Челси, Лионе и Ювентусе. А завершил карьеру "матрасником" в 2017-м.

Марио Суарес (Райо Вальекано) – воспитанник мадридцев с первой попытки у них не заиграл. Но после неплохих двух лет в Мальорке вернулся, еще в 2010-м. От него всегда ожидали чего-то большего. С чемпионского сезона начал вызываться в сборную Испании, но провел лишь три матча. В 2015-м перешел в Фиорентину, далее был Уотфорд, Валенсия, китайский Гуйчжоу Хэнфэн и возвращение в Испанию, в Райо Вальекано, в 2019-м. Бесславно.

Диего (Фламенго) – а его считали вторым Кака. Участник проигранного финала Кубка УЕФА Шахтеру в составе Вердера не реализовал свой потенциал на 100%. В Атлетико он играл в сезоне 2011-2012 на правах аренды из Вольфсбурга, потом вернулся в Германию, а в чемпионском сезоне переехал в Мадрид зимой, желая поиграть в Лиге чемпионов. Важным игроком того мощного коллектива "матрасников" не стал, через полгода отправился в Фенербахче, а еще через два года вернулся в Бразилию, где до сих пор выступает за Фламенго, с которым недавно стал большим триумфатором в стране и на континенте – чемпионство штата и национальное, Копа Либертадорес, Суперкубок Бразилии и Рекопа Судамерикана.

Рауль Гарсия (Атлетик) – джокер чемпионской команды, который играл на всех позициях в средней линии и на острие атаки. В Мадриде оказался в 2007-м, покинул в 2015-м и до сих пор играет важную роль в Атлетике из Бильбао.

Хосе Соса (Трабзонспор) – аргентинец присоединился к Атлетико на правах аренды из харьковского Металлиста посреди чемпионского сезона, зимой, по инициативе Диего Симеоне. Но, будем откровенны, особо себя не проявил, конкуренцию не навязал. После отправился в Бешикташ. Через два года оказался в Милане, всего на год, а теперь уже третий сезон представляет Трабзонспор.

Кристиан Родригес (Пеньяроль) – в Мадриде его также хотел видеть Симеоне, но многого от уругвайца не получил. Он чаще выходил на замену, чем в основе. В 2015-м ушел в аренду сначала в Парму, потом в Гремио, затем подписал полноценный контракт и сезон провел в Индепендьенте. А в 2017-м вернулся в родной Пеньяроль, с которым выиграл два чемпионства.

Нападающие

Диего Коста (Атлетико) – никто и подумать не мог, что у Атлетико есть такой зверь! Чемпионский для команды сезон стал бенефисом для этого форварда. А, быть может, и его индивидуальная форма существенно увеличила шансы команды на чемпионство. Он забил 27 голов в чемпионате, а их пара с Давидом Вильей была просто убойной. В то же время Коста принял испанское гражданство и был заигран за "фурию роха". В статусе чемпиона Испании перешел в Челси за 40 миллионов, дважды становился чемпионом АПЛ, немало забивал и еще больше скандалил. Безумно хотел воссоединиться с Диего Симеоне и это желание было взаимным. Поэтому в 2018-м "матрасники" вернули его за 66 миллионов. Но травмы катастрофически мешают Диего вернуться на прежний уровень. За последние два с половиной сезона он забил суммарно семь голов. За каждый сезон, начиная с 2011-2012, он забивал больше, чем за этот период после камбека в Мадрид!

Давид Вилья (завершил карьеру) – легендарный форвард перешел в Атлетико из Барселоны перед чемпионским сезоном и покинул сразу после с 13 забитыми голами в Примере. Мавр свое дело сделал сполна. Правда, после в его карьере были неевропейские клубы и чемпионаты – Нью-Йорки Сити и Мельбурн Сити (все принадлежат собственникам Манчестер Сити). В 2019-м он ненадолго отправился в японский Виселл Кобе, где в декабре и завершил карьеру.

Адриан Лопес (Осасуна) – он никогда не был забивным нападающим, в Атлетико находился на второстепенных ролях, но 143 матча за три сезона отыграл. После чемпионства отправился в Порту, затем возвращался в Испанию на правах аренду дважды в Вильярреал и в Депортиво. С 2019-го играет за Осасуну. По-прежнему нерезультативно.

Тренер

Диего Симеоне (Атлетико) – конечно, главной причиной экстраординарного успеха "матрасников" стал их аргентинский энтренадор. Когда он возглавил команду в 2011-м, то попросил не требовать результатов сразу, а подождать. Если откровенно, фанаты Атлетико не слишком разбалованы, а личность тренера и его бэкграунд (в частности, три года Эль Чоло в роли бесстрашного игрока мадридской команды) подкупали. Вряд ли кто-то верил, что результаты будут такими, но он построил мощную в прямом смысле слова команду, которой сложно противостоять. Он создал настоящий отряд элитных бойцов, что увенчалось золотыми медалями чемпионата, двумя титулами Лиги Европы и двумя трагическими поражениями в финалах Лиги чемпионов от вражеского Реала.

Диего Симеоне продолжает возглавлять мадридцев. Из всех топ-чемпионатов только он как тренер работает дольше всех в одном месте в настоящий момент. Кстати, минувшим летом он взялся за нелюбимое дело – существенное кадровое обновление команды и теперь ищет футболистов, подобных тем, о ком вы прочитали выше.