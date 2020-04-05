Испания

Мадридский клуб ищет пути уменьшения расходов из-за кризиса.

Руководство "галактикос" хочет сократить расходы путем разгрузки зарплатной ведомости.

AS сообщает, что Реал готов продать своих игроков предстоящим летом. Первыми кандидатами являются Хамес Родригес и Гарет Бэйл.

Далее руководство готово рассмотреть предложения по Хесусу Вальехо, Альваро Одриосоле, Дани Себальосе, Браиму Диасу и Мариано Диасу.

Продажа этих игроков позволит Реалу сэкономить порядка 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Анчелотти хочет видеть Бэйла и Хамеса в Эвертоне.

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