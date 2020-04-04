Англия

Ливерпульский клуб заинтересован в подписании двух игроков Реала.

Игроки мадридского Реала Гарет Бэйл и Хамес Родригес попали в сферу интересов мадридского Реала, сообщает издание Marca.

"Ириски" намерены укрепить состав следующим летом и хотят приобрести двух футболистов, которые не входят в планы королевского клуба. Главный тренер Карло Анчелотти работал с валлийцем и колумбийцем на Сантьяго Бернабеу и хотел бы видеть их в своей команде.

Проблемой в осуществлении этих трансферов может стать высокая стоимость игроков.

Ранее сообщалось, что Эвертон также заинтересован в подписании защитника Атлетико Сантьяго Ариаса.

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