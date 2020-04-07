Испания

Стали известны ориентировочные даты старта чемпионата.

Президент Примеры Хавьер Тебас заявил, что текущий розыгрыш европейских чемпионатов имеет шанс вновь стартовать в конце мая или в начале июня.

"Мы рассматриваем идею играть в Испании и в других европейских странах 29-го мая или, альтернативно, 6-го июня. Для еврокубковых турниров также есть несколько вариантов. Если мы начнем Примеру в конце мая, то Лига чемпионов завершиться в пределе июля. Если мы начнем 6-го июня, все соревнования будут доиграны синхронно до 31 июля.

"Если мы начнем 28-го июня, то за июль мы поиграем внутренний чемпионат, а в августе — Лигу чемпионов. В рамках этих дат у нас будет возможность провести подготовку футболистов. Тем не менее, мы не хотим выходить за пределы августа, потому что все это повлияет на график следующего сезона", — цитирует Тебаса AS.

Ранее испанский функционер прокомментировал идею завершить текущий сезон до декабря.