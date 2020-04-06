Испания

Функционер подчеркнул, что данная идея чревата миллиардными убытками.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заочно ответил на предложение Икер Касильяса закончить клубный сезон в декабре, подстроившись под систему весна-осень.

"Уже обозначены новые даты, которые позволят нам закончить сезон. Отложить концовку и отталкиваться от календарного года – это пропустить сезон".

"Что будет с телеконтрактами, с игроками, подписанными на несколько сезонов? Они рассчитаны на миллиарды евро", — написал Тебас в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что Барселона может урезать зарплаты игрокам более чем на 70%.

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