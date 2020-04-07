Испания

"Бланкос" не сумеют приобрести француза в ближайшее время.

Руководство Реала не станет предпринимать попытки приобрести нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в следующее трансферное окно, сообщает AS.

По данным источника, мадридцы планируют вернуться к варианту с французским форвардом летом 2021 года, ведь тогда клуб сумеет восстановить финансовую систему.

Кроме того, ожидается, что из-за кризиса цена на Мбаппе может упасть с 200 миллионов евро до 140 миллионов евро, чем могут в дальнейшем воспользоваться "бланкос".

Напомним, нынешний контракт игрока с парижанами истекает в 2022 году. Ранее сообщалось, что владелец клуба и вовсе установил запрет на продажу футболиста.