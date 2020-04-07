"Бланкос" не сумеют приобрести француза в ближайшее время.
Килиан Мбаппе, getty images
07 апреля 2020, 15:58
Руководство Реала не станет предпринимать попытки приобрести нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в следующее трансферное окно, сообщает AS.
По данным источника, мадридцы планируют вернуться к варианту с французским форвардом летом 2021 года, ведь тогда клуб сумеет восстановить финансовую систему.
Кроме того, ожидается, что из-за кризиса цена на Мбаппе может упасть с 200 миллионов евро до 140 миллионов евро, чем могут в дальнейшем воспользоваться "бланкос".
Напомним, нынешний контракт игрока с парижанами истекает в 2022 году. Ранее сообщалось, что владелец клуба и вовсе установил запрет на продажу футболиста.