Франция

Французский форвард, похоже, останется в ПСЖ.

У нападающего Килиана Мбаппе нет никаких шансов на то, чтобы покинуть ПСЖ в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Get French Football News со ссылкой на L'Équipe.

По информации источника, решение не отпускать 21-летнего француза принял нынешний эмир Катара, являющийся со-владельцем парижского гранда.

"Будет ветер, снег или дождь, но Мбаппе останется. Это желание эмира", — утверждает источник.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе может продлить контракт с ПСЖ из-за переноса Евро-2020. Нынешнее соглашение молодого форварда истекает в июне 2022 года.

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