Испания

Коронавирус может нанести невероятный экономический вред.

Президент Примеры Харьер Тебас поведал об экономических убытках, которые понесут испанские клубы из-за финансового кризиса.

"Если мы посмотрим на экономический эффект, в том числе на деньги, которые мы получим от еврокубковых турниров, то испанские клубы, не получив доход и завершив чемпионат на данном этапе, рискуют наткнуться на убытки в один миллиард евро",

"Если мы будем играть, но без зрителей, это будет 300 миллионов евро. Даже если мы вернемся к матчам со зрителями, ущерб, который уже нанесла эта ситуация, составил бы 150 миллионов евро", — цитирует Тебаса Goal.

Ранее испанский функционер рассказал о сроках, в рамках которых европейские лиги планируют завершить сезон.