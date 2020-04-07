Испания

Мадридский клуб хочет уменьшить оклад футболистам на 12-20%.

Реал планирует сократить заработные платы, сообщает Cadena SER.

По информации источника, мадридский клуб рассматривает два варианта. Первый, что футболисты согласятся на понижение зарплаты на 12%, если сезон будет доигран.

Второй вариант – заработная плата будет сокращена на 20%, если сезон не доиграют.

Отмечается, что баскетбольный клуб Реал уже согласился на такого рода предложение.

Ранее сообщалось, что Эден Азар будет готов играть в конце мая.

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