Испания

Полузащитник Реала продолжает восстанавливаться после травмы.

Хавбек Реала Эден Азар прекрасно себя чувствует, его восстановление после операции на лодыжке продвигается хорошо, сообщает AS.

По информации источника, бельгиец сможет вернуться на поле в конце мая, если сезон не будет отменен из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Азар перебрался в Реал прошлым летом из Челси за 100 млн евро, однако из-за травм сыграл только в 15 матчах за мадридцев во всех турнирах. На счету бельгийца один гол и пять ассистов за "королевский клуб".

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