Полузащитник Реала продолжает восстанавливаться после травмы.
Эден Азар, Getty Images
07 апреля 2020, 09:39
Хавбек Реала Эден Азар прекрасно себя чувствует, его восстановление после операции на лодыжке продвигается хорошо, сообщает AS.
По информации источника, бельгиец сможет вернуться на поле в конце мая, если сезон не будет отменен из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Азар перебрался в Реал прошлым летом из Челси за 100 млн евро, однако из-за травм сыграл только в 15 матчах за мадридцев во всех турнирах. На счету бельгийца один гол и пять ассистов за "королевский клуб".
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