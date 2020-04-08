Испания

Экс-игрок Атлетико поделился своим мнением о феномене Месси.

Защитник Фламенго Филипе Луис, ранее выступавший за мадридский Атлетико, Депортиво и Челси, вспомнил как ему приходилось противостоять Лионелю Месси.

"Я всегда бил его, чтобы остановить и он никогда не упрекал меня за это. Я восхищаюсь его игрой, но я никогда не просил его за футболку, потому что я выхожу на поле, чтобы выигрывать, а не обмениваться вещами", — приводит слова бразильца Marca.

"Единственное, что сейчас нужно делать — наслаждаться его игрой, потому что неизвестно, сколько лет или десятилетий пройдет, прежде чем появится подобный футболист. Как по мне, он должен выигрывать Золотой мяч каждый год".

Ранее подобное признание о Месси выразил другой бразильский футболист Фелипе Мело.

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