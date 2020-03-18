Бразилия

Опорник также сравнил Месси и Роналду.

Полузащитник Палмейраса Фелипе Мело вспомнил период выступлений за национальную сборную Бразилии и рассказал о методах, как "селесао" пытались противостоять Лионелю Месси в играх против сборной Аргентины.

"Он уникальный игрок. Когда Бразилия играла против него, мы договаривались, что каждый должен ударить его во время поединка. Без этого его было трудно остановить. Мы хотели не сломать его, а просто сбить с игрового ритма и доставить неудобство. Это был тактический момент", — цитирует защитника Clarin.

"Месси — более невероятный игрок, чем Криштиану Роналду. Криштиану может забить пять голов, но Месси сам забьет пять и еще отдаст голевые передачи партнерам. Он более универсальный игрок".

Фелипе Мело известен по выступлениям в таких клубах как Ювентус, Интер, Фиорентина и Галатасарай. Со сборной Бразилии опорник выигрывал Кубок конфедераций в 2009-м году.

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