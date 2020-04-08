Испания

Зарплату в полном объеме продолжат получать сотрудники, которые полноценно могут работать удаленно.

Футбольный клуб Севилья пошла на крайние меры и приняла решение о сокращении заработной платы некоторым своим сотрудникам. Об этом сообщает официальный сайт андалусийцев.

Данные меры вызваны из-за остановки регулярного сезона и потери части доходов.

В Севилье данное решение затронет 360 работников, среди которых игроки и тренеры первой команды, молодежной и женской.

Зарплату в полном размере продолжат получать сотрудники, которые продолжают свою работу удаленно. Также сообщается, что на добровольное снижение зарплаты пошли и члены совета директоров клуба.

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