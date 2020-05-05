Испания

Football.ua рассказывает об испанском клубе, который завоевал чемпионский титул Примеры и Кубок УЕФА.

Валенсия уже давно перестала серьезно претендовать на чемпионский титул в Испании и быть серьезной силой в еврокубках и лишь пытается вернуться на прежний уровень. Однако в начале нулевых "летучие мыши" были одной из сильнейших команд в Примере, которая могла составлять конкуренцию Реалу и Барселоне и боролась за завоевание европейских трофеев. Наибольшего триумфа в новейшей истории клуб добился в сезоне-2003/04, когда под руководством Рафаэля Бенитеса стал победителем национального первенства и Кубка УЕФА.

Кем же были главные действующие лица той команды и как сложилась их дальнейшая судьба?

Вратари

Безоговорочным первым номером команды был Сантьяго Каньисарес, а его редкими сменщиками становились Давид Ранхель и Андрес Палоп.

Сантьяго Каньисарес – присоединился к Валенсии в 1998 году из мадридского Реала и на долгое время закрепился в качестве основного вратаря. В составе команды испанский голкипер выступал до окончания карьеры в 2008 году и провел в ее составе более 400 матчей.

После завершения выступлений Каньисарес работал в качестве комментатора и телеэксперта, а также одновременно с этим профессионально занялся раллийными гонками.

Защита

Основную четверку обороны Валенсии, которая и выходила в финале победного финала Кубка УЕФА с Марселем, составляли Курро Торрес, Роберто Айяла, Карлос Марчена и Амедео Карбони. Их главными сменщиками, получавшими немалое количество игрового времени, были Давид Наварро, Хавьер Гарридо и будущий тренер Саутгемптона и Леганеса Маурисио Пеллегрино. Фабио Аурелио, который позже последовал за Бенитесом в Ливерпуль, пропустил практически весь сезон из-за серьезной травмы, а будущий чемпион мира и Европы Рауль Альбиоль лишь делал первые шаги во взрослом футболе.

Роберта Айяла – присоединился к Валенсии в 2000 году из Милана за 5 млн евро и на долгие годы застолбил за собой место в центре обороны команды. Несмотря на интерес со стороны МЮ и Реала, аргентинец продолжал выступать в составе "оранжевых" до 2007-го, проведя более 250 матчей. Завершал карьеру центрбек к Сарагосе и Расинге.

Айяла отыграл 115 поединков в составе сборной Аргентины и считается одним из лучших защитников в ее истории. После завершения карьеры футболист сосредоточился на воспитании своих пятерых детей.

Курро Торрес – в составе Валенсии правый латераль провел семь сезонов, но лишь в двух из них был основным. В 2002 году испанец получил серьезную травму, которая преследовала его до окончания карьеры. На ее закате защитник присоединился к какталонскому Настику, но из-за проблем со здоровьем так и не провел в команде ни одного матча.

На данный момент Курро Торрес работает во главе Луго, с которым идет в зоне вылета Сегунды.

Карлос Марчена – выступал в составе Валенсии на протяжении всех нулевых и отыграл более 300 матчей. Испанец надежно выполнял свои обязанности в обороне, но также отличался крайней грубостью. Покинув Месталью в 2010-м, центрбек еще поиграл в Вильярреале, Депортиво, а также в индийском Керала Бластерс.

В активе Марчены имеется 69 матчей в составе сборной Испании. Защитник был основным на победном для Фурия Роха в 2008-м, а также участвовал и в триумфальном мундиале в 2010-м.

Амедео Карбони – присоединился к Валенсии в 32-летнем возрасте из Ромы, но он вовсе не собирался доигрывать. Итальянский латераль выступал до 41 года и успел преодолеть отметку в 300 матчей, став самым возрастным игроком в истории Ла Лиги.

После завершения выступления Карбони работал спортивным директором в Валенсии и Мускроне, а также занимал руководящую должность в Интере. Позже он сосредоточился на комментировании футбольных матчей на итальянском и испанском телевидении.

Полузащита

Валенсия Бенитеса играла по привычной тогда схеме 4-4-2 с двумя опорными хавбеками и двумя крайними полузащитниками. Пару в центре поля составляли Рубен Бараха и Давид Альбельда, которые считались одной из лучших связок в испанском футболе на тот момент, на флангах же чаще всего играли Хорхе Лопес и Висенте Родригес. Частыми сменщиками вингеров становились техничный аргентинец Пабло Аймар, все же не доросший до уровня Диего Марадоны, с которым его сравнивали в начале карьеры, и испанец Франсиско Руфете. Регулярно выходил на поле и юный малиец Мохамед Сиссоко, который потом неплохо выступал в Ливерпуле, Ювентусе и ПСЖ.

Рубен Бараха – перебрался на Месталью летом 2000-го из Атлетико и на протяжении 10 лет был ключевым игроком в тактическим построениях "летучих мышей". Хавбек мог закрыть не только опорную зону, но и хорошо действовал в атаке, забив за весь сезон-2003/04 12 голов.

Тренерскую карьеру Бараха начинал в молодежных командах Атлетико и Валенсии, а после по сезону отработал в Эльче, Райо Вальекано и хихонском Спортинге. С декабря прошлого года 44-летний специалист возглавляет Тенерифе.

Давид Альбельда – воспитанник академии Валенсии, который всю карьеру провел в родном клубе и лишь на ее старте на несколько сезонов отправлялся в аренду в Вильярреал. Наряду с Каньисаресом, Барахой и Висенте был лидером раздевалки команды и заслужил капитанскую повязку. Завершил карьеру в 2013 году, отыграв в составе клуба 480 матчей.

Хорхе Лопес – был основным при Бенитесе и вытеснил из основы Руфете, но с приходом Клаудио Раньери утратил место в составе. Сначала правый вингер отправился в аренду в Мальорку, а через несколько лет "оранжевые" отпустили его в Расинг. Испанец помог клубу из Сантандера впервые пробиться в Кубок УЕФА, а после с Сарагосой пробился в элитный дивизион. Завершал карьеру в греческом ОФИ, Генте и Кадисе.

Висенте Родригес – в начале карьеры подавал большие надежды и был одним из ключевых в построениях Бенитеса, но после его ухода в выступлениях полузащитника наступила стагнация. Вингер конфликтовал с Клаудио Раньери, Рональдом Куманом и Унаи Эмери, чем испортил свою репутацию, а к тому же испытывал и проблемы со здоровьем. Несмотря на это, Висенте выступал в Валенсии до 2011 года, проведя 340 матчей и записав в свой актив 52 гола. Поиграв еще два сезона в английском Брайтоне, испанец довольно рано повесил бутсы на гвоздь.

Нападение

Главным бомбардиром той команды был воспитанник мадридского Реала Миста, а его напарником чаще всего становился бразилец Рикардо Оливейра. Важными игроками в атаке команды были Ангуло, который отдал клубу более десяти лет, и Хиско. Также в распоряжении Бенитеса находились уругваец Нестор Каноббио и опытный Хуан Санчес.

Рикардо Оливейра – присоединился к Валенсии перед началом сезона и вытеснил из основы Ангуло. Бенитес часто выпускал форварда и на других позициях, что и обусловило его невысокую результативность. По окончании сезона руководство валенсийцев решило продать его в Бетис. Впоследствии форвард выступал за Милан, Сарагосу, Сан-Паулу, Аль-Васл, но надолго задерживался лишь в Аль-Джазире и Сантосе. Сейчас нападающему 39, и он по-прежнему выступает уже в составе Атлетико Минейро.

Миста – был одним из любимцев Бенитеса, под руководством которого он работал в Кастилье и Тенерифе. Оказавшись у руля "летучих мышей", тренер решил сразу же позвать в команду и форварда. В сезоне-2003/04 Миста сполна отблагодарил тренера, забив 19 голов за сезон, чего ему не удавалось ни до, ни после.

После ухода Бенитеса Миста утратил место в составе команды и вскоре его продали в Атлетико. За два сезона в стане "матрасников" нападающий смог забить лишь два гола. Не более результативными вышли и два сезона в Депортиво, а в Торонто он и вовсе провалился. После этого испанец решил завязать с футболом и занялся бизнесом.

Тренер

После триумфального сезона в Валенсии Рафаэль Бенитес отправился тренировать Ливерпуль. В первом же сезоне испанец привел мерсисадйцев к долгожданному триумфу в Лиге чемпионов, одержав победу в легендарном финале с Миланом. Позже наставник принес в клубную копилку еще Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Англии, но за титул чемпиона с ним "красные" по-настоящему претендовали лишь в одном сезоне. После этого в его карьере были неоднозначные периоды в Интере и Челси, хоть он и принес последним победу в Лиге Европы.

Отработав два сезона в Наполи, Бенитес получил работу мечты в мадридском Реале, но надолго задержаться на Бернабеу не сумел. После неудачи со "сливочными" испанец согласился на работу в Ньюкасле, с которым вылетал и возвращался в АПЛ, а летом 2019-го принял предложение китайского Далянь Ифан.

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