Испания

Аргентинец признался, что восхищался французом.

Капитан Барселоны Лионель Месси вспомнил период, когда в команду в 2007-м перешел Тьерри Анри из лондонского Арсенала.

"В первый день, когда он пришел в раздевалку, я не смел смотреть ему в глаза. Я знал, чего он достиг в Англии. У меня к тому времени сложился образ о нем, а затем внезапно мы оказались в одной команде", — цитирует аргентинца Daily Mail.

"Так я выражал восхищение, которое испытывал к нему. Мне нравился Анри, его легкость, с которой он мог проходить к воротам забивать и убивать интригу в матче. Он производил впечатление, это естественно".

Ранее Эрнан Креспо рассказал, что все аргентинцы желают, чтобы Месси стал чемпионом мира.

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