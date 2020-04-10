Испания

Легенда бразильского футбола пообщался со своим бывшим одноклубником в прямом эфире Instagram.

Легендарный нападающий сборной Бразилии Роналдо и не менее легендарный англичанин Дэвид Бекхэм провели совместный прямой эфир в социальной сети Instagram, во время которого обменялись любезностями и поделились мнением друг о друге.

Роналдо, выступавший с Бекхэмом за мадридский Реал в период с 2003 по 2007 год, назвал мастера штрафных ударов одним из лучших футболистов в истории.

"Ты был одним из лучших в истории. Как ты управлялся с мячом... Ты мог отправить его туда, куда ты хотел, не глядя на меня. Мне нужно было только передвигаться, и в моменте мяч оказывался в моих ногах. Я должен поблагодарить тебя за то, сколько голов я забил благодаря тебе", — заявил бразилец.

Бекхэм, в свою очередь, ответил Роналдо на столь приятные слова той же монетой.

"Переезд из Манчестер Юнайтед в Реал Мадрид был для меня большим шагом, потому что я провел в том клубе всю свою жизнь. Но одним из первых, кого я тогда увидел, был ты. Когда ты входил в раздевалку, мне было комфортно находиться в Реале", — приводит слова Бекхэма Sky Sports.

Напомним, ранее Дэвид Бекхэм заявил о желании пригласить в Интер Майами звезд мирового футбола, включая Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

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