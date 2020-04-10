Испания

Каталонский клуб выступил с заявлением из-за критики бывшего вице-президента.

Эмили Русо заявил, что кто-то из руководства Барселоны ворует из клубной кассы. Ответ не заставил себя долго жать.

"Учитывая серьезные и необоснованные обвинения от Эмили Русо в интервью СМИ, Барселона категорически отрицает любые действия, которые могут быть классифицированные как коррупция".

"Клуб оставляет за собой право принять меры судебного характера", — говорится в заявлении на официальном сайте.

Ранее сообщалось, что шесть директоров Барселоны подали в отставку из-за конфликта с Бартомеу.

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