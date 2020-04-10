Испания

Эмили Русо уверен, что кто-то крадет средства каталонской команды.

Ранее сообщалось, что шесть директоров Барселоны подали в отставку из-за конфликта с Жозепом Бартомеу. Среди них вице-президент "блаугранас" Эмили Русо.

"На мой взгляд, кто-то ворует из клубной кассы. Компании I3 Ventures заплатили один миллион евро, хотя рыночная стоимость таких услуг 100 тысяч".

"Кто это? Естественно, кто-то из руководства. Я не знаю, кто именно, но подозрения есть...", — приводит слова Эмили Русо Sport.es.

Отметим, что Барселона заплатила I3 Ventures за то, что компания будет улучшать имидж Жозепа Бартомеу в социальных сетях.

При этом, позже эта информация официально была опровергнута.

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