Эмили Русо уверен, что кто-то крадет средства каталонской команды.
Эмили Русо, фото: AS
10 апреля 2020, 17:28
Ранее сообщалось, что шесть директоров Барселоны подали в отставку из-за конфликта с Жозепом Бартомеу. Среди них вице-президент "блаугранас" Эмили Русо.
"На мой взгляд, кто-то ворует из клубной кассы. Компании I3 Ventures заплатили один миллион евро, хотя рыночная стоимость таких услуг 100 тысяч".
"Кто это? Естественно, кто-то из руководства. Я не знаю, кто именно, но подозрения есть...", — приводит слова Эмили Русо Sport.es.
Отметим, что Барселона заплатила I3 Ventures за то, что компания будет улучшать имидж Жозепа Бартомеу в социальных сетях.
При этом, позже эта информация официально была опровергнута.
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