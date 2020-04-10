Испания

Французский полузащитник входит в сферу интересов Тоттенхэма.

Хавбек Валенсии Джоффри Кондогбия может покинуть "летучих мышей", если клуб получит предложение около 30 миллионов евро, утверждает Standard.

Одним из претендентов на Кондогбия является Тоттенхэм. Жозе Моуриньо хотел бы укрепить полузащиту команды.

Валенсия будет особенно сговорчивой, если не сумеет квалифицироваться в Лигу чемпионов. На момент приостановки Ла Лиги она шла седьмом месте после 27 туров, отставая от топ-4 на четыре очка.

В нынешнем сезоне 27-летний Джоффри провел 24 матча за "лос чес" во всех турнирах, отметившись двумя голами.