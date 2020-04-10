Испания

Защитник РБ Лейпциг может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Дайо Упамекано заинтересовал Реал, сообщает AS.

По информации источника, в услугах 21-летнего футболиста лично заинтересован главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан.

В лице Упамекано Зидан видит первого запасного, если выйти на поле не сможет Серхио Рамос или Рафаэль Варан. Отметим, что французский специалист недоволен игрой Начо и Эдера Милитао.

Контракт Упамекано с РБ Лейпциг рассчитан до 30 июня 2021 года.

В текущем сезоне Упамекано провел 21 матчей в Бундеслиге и не отличился результативными действиями.

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