Защитник РБ Лейпциг может продолжить карьеру в чемпионате Испании.
ДАЙОТ УПАМЕКАНО, GETTY IMAGES
10 апреля 2020, 19:35
Дайо Упамекано заинтересовал Реал, сообщает AS.
По информации источника, в услугах 21-летнего футболиста лично заинтересован главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан.
В лице Упамекано Зидан видит первого запасного, если выйти на поле не сможет Серхио Рамос или Рафаэль Варан. Отметим, что французский специалист недоволен игрой Начо и Эдера Милитао.
Контракт Упамекано с РБ Лейпциг рассчитан до 30 июня 2021 года.
В текущем сезоне Упамекано провел 21 матчей в Бундеслиге и не отличился результативными действиями.
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