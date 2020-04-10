Испания

Пока что уругвайский нападающий Пари Сен-Жермен не определился со своим будущим.

Берта Гомес, мать форварда ПСЖ Эдинсона Кавани, рассказала, что в услугах ее сына заинтересованы многие клубы, но сам он пока не принял решение о будущем.

"В подписании Эдинсона заинтересованы многие клубы. Он пока еще не знает, где будет играть, нужно все тщательно обдумать", — заявила Берта Ovacion.

"Сейчас у него нет намерения возвращаться в Уругвай. Эдинсон предпочитает продолжить карьеру в Европе, желательно – в Испании".

Контракт Кавани с ПСЖ истекает в конце нынешнего сезона. Следующему клубу он достанется бесплатно.

Больше всего Эдинсона Кавани связывали с переходом в Атлетико. Мадридцы пытались подписать его зимой, но не сумели договориться с ПСЖ.