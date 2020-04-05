Испания

Уругваец таки хочет попасть в Мадрид.

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани, контракт которого завершается летом, хочет заключить соглашение с Атлетико, сообщает UOL Esporte.

По данным источника, предметный интерес к уругвайскому футболисту также проявляет Манчестер Юнайтед, но форвард склоняется к переезду в Испанию.

Ранее агент Кавани сообщил, что у игрока есть множество вариантов для продолжения карьеры в клубах из Южной Америки. Также это подтвердили представители Бока Хуниорс.

Утверждалось, что уругваец может и вовсе вернуться в Наполи, где ему предлагают зарплату в семь миллионов евро в год.