Арьедо Брайда — о возможном переходе Лаутаро Мартинеса в Барселону.
ЛАУТАРО МАРТИНЕС, GETTY IMAGES
11 апреля 2020, 20:28
Бывший директор каталонской команды Арьедо Брайда сообщил, что Барселона проявляет интерес к Лаутаро Мартинесу из Интера.
"Знаю, что им он нравится. Они платили и куда большие отступные, чем требуются за него. Думаю, он то, что нужно Барселоне и клуб может его купить".
"Тем не менее, коронавирус может все изменить. Интер хочет его сохранить и заключить новое соглашение", — приводит слова Арьедо Брайды TuttoMercatoWeb.
Напомним, что клаусула Лаутаро Мартинеса составляет 111 миллионов евро.
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