Испания

Арьедо Брайда — о возможном переходе Лаутаро Мартинеса в Барселону.

Бывший директор каталонской команды Арьедо Брайда сообщил, что Барселона проявляет интерес к Лаутаро Мартинесу из Интера.

"Знаю, что им он нравится. Они платили и куда большие отступные, чем требуются за него. Думаю, он то, что нужно Барселоне и клуб может его купить".

"Тем не менее, коронавирус может все изменить. Интер хочет его сохранить и заключить новое соглашение", — приводит слова Арьедо Брайды TuttoMercatoWeb.

Напомним, что клаусула Лаутаро Мартинеса составляет 111 миллионов евро.

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