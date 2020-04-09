Италия

Аргентинец готов рассмотреть предложение "бланкос".

Бето Яке, агент нападающего Интера Лаутаро Мартинеса, заявил, что его клиент не был бы против рассмотреть предложение от Реала.

"Он никогда не говорил, что ему не нравится Мадрид".

"Совсем недавно его главной целью было добиться успеха в Расинге. Конечно, для Лаутаро это отличный комплимент, когда о нем говорят лучшие в мире. Я думаю, что это очень приятно и утешительно для него", — цитирует Яке Goal.

Известно, что главным претендентом на аргентинского футболиста остается Барселона. Ранее о потенциальном трансфере высказался форвард каталонцев Луис Суарес.