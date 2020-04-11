Испания

Испанский клуб возобновит тренировочный процесс 14 апреля.

Сосьедад принял решение приступить к тренировкам, сообщает AS.

По информации источника, "баски" будут заниматься на клубной базе, придерживаясь жестких мер предосторожности.

Таким образом, Сосьедад станет первой командой в Примере, которая возобновила тренировки.

Футболисты начнут тренироваться в группах по несколько человек, соблюдая дистанцию, а также будут использовать разные раздевалки. Кроме того, футболистов проверят на коронавирус, как и остальной персонал.

Ранее сообщалось, что другой испанский клуб Севилья сократила на 70% зарплату игрокам и тренерам.

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