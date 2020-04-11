Испанский клуб возобновит тренировочный процесс 14 апреля.
Фото: twitter.com/RealSociedadEN
11 апреля 2020, 23:48
Сосьедад принял решение приступить к тренировкам, сообщает AS.
По информации источника, "баски" будут заниматься на клубной базе, придерживаясь жестких мер предосторожности.
Таким образом, Сосьедад станет первой командой в Примере, которая возобновила тренировки.
Футболисты начнут тренироваться в группах по несколько человек, соблюдая дистанцию, а также будут использовать разные раздевалки. Кроме того, футболистов проверят на коронавирус, как и остальной персонал.
Ранее сообщалось, что другой испанский клуб Севилья сократила на 70% зарплату игрокам и тренерам.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.