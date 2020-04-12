Испания

Полузащитник Реала Такефуса Кубо, выступающий в аренде за Мальорку, поделился своими мечтами и планами.

Полузащитник национальной сборной Японии Такефуса Кубо, обучавшийся в академии Брселоны, мечтает сыграть в форме Реала на Сантьяго Бернабеу.

"Я вообще очень люблю играть вне зависимости от матча, но сегодняшнего дня я ждал с особенным нетерпением, ведь это была бы моя первая игра на Сантьяго Бернабеу, – цитирует 18-летнего японского полузащитника AS. – К сожалению, по понятным причинам матч Реал — Мальорка 12 апреля не состоится. Я еще не играл здесь, но представляю, какой заряд энергии получаешь, когда выходишь на разминку перед трибунами, на которых собралось 85 000 болельщиков. После этого просто невозможно сыграть плохо".

Мне непросто дается пребывание на карантине, ведь я привык играть в футбол, футбол — моя жизнь

"Мне непросто дается пребывание на карантине, ведь я привык играть в футбол, футбол — моя жизнь. Но приходится привыкать к иному образу жизни. В 8:30 у меня подъем, затем я провожу тест сердечной деятельности прибором, которые всем нам выдали в клубе, завтракаю, разминаюсь, а с 10:00 до 12:15 у нас проходит тренировка в режиме видеоконференции — 4-5 футболистов и один из тренеров. В 13:30 обед, до 16:00 свободное время, в которое я читаю или смотрю сериалы. С 16:00 до 18:00 — работаю индивидуально, в основном с мячом. Затем ужин и в 23:00 — отбой".

"Мною постоянно кто-то интересовался из зарубежных клубов, но, наученные горьким опытом, ни моя семья, ни мой агент, ни я сам даже не вступали в переговоры. И лишь когда мне исполнилось 18, ко мне обратился Реал. Само по себе то, что мной заинтересовался такой клуб, было уже очень лестно, а тот факт, что представители Реала прибыли в Японию и лично рассказали мне о том, как клуб видит наше совместное будущее, решило дело".

Я взрослый человек и сделал собственный выбор: я — "мадридиста"

"Меня спрашивают о том, каково стать «мадридиста» после пребывания в Барселоне. Скажу так. Я очень благодарен Барселоне, где я многому научился, ФК Токио, который «приютил» меня после того, как я попал под санкции, Йокогама Маринос, арендовавших меня на полгода и обеспечившего игровой практикой. Но все это было "детство", а сейчас я взрослый человек и сделал собственный выбор: я — "мадридиста".

"Когда я только оказался в Реале во время предсезонных сборов, то в окружении всех этих звезд поначалу чувствовал себя очень скованно. Но постепенно это прошло, во многом благодаря их отношению и постоянному желанию помочь. Это касается не только игроков, но и тренеров и, особенно, Зинедина Зидана. Он постоянно находился в контакте с каждым игроком, что-то спрашивал, что-то объяснял. Для него не существует мелочей".

Мы близко сошлись с Луниным и порой обсуждаем, как будем вместе играть за Реал

"Во время сборов наиболее близко мы сошлись с Андреем Луниным, который сейчас, как и я, в аренде, но в Овьедо. Мы постоянно общаемся в социальных сетях, просматриваем видео матчей друг друга и порой обсуждаем, как будем играть вместе за Реал".

"Я считаю, что я еще не совсем готов играть за Реал, но, в то же время, уверен, что вполне соответствую уровню Примеры. Именно поэтому, когда встал выбор — отправиться в аренду в Мальорку или остаться в Кастилье, я выбрал Мальорку".

«Играя в Примере, я многому научился, ведь это совсем иной уровень, чем те, на которых я играл раньше. Обычно я играю справа, но могу оказаться и на позиции "десятки" – пожалуй, идеальной для меня. Моя главная задача — получить мяч и разгонять атаку, и в этом амплуа я чувствую себя отлично".

Я хочу оставить яркий след в истории Реала и сборной Японии

"Мне трудно судить о том, как все будет продолжаться в следующем сезоне, особенно учитывая нынешнюю ситуацию. Но могу сказать, чего я хочу добиться в карьере. Я хочу оставить яркий след в истории Реала и сборной Японии, и ради этого я готов трудиться на максимуме, отдавая всего себя".

Такефуса Кубо с 2011-го по 2015 годы занимался в академии Барселоны, где о нем говорили чуть ли не как о новом Месси, однако в связи с санкциями, примененными к клубу из-за нарушений при подписании несовершеннолетних игроков, вынужден был вернуться в Японию и продолжил обучение в академии ФК Токио. За время своей профессиональной карьеры Таке выступал за ФК Токио (30 матчей во всех турнирах, 6 голов), Йокогама Маринос (аренда, 6, 1), Мальорку (25, 3) и провел 7 матчей за национальную сборную Японии.

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