Испания

Фулбэк может в будущем вернуться в родную страну.

Крайний полузащитник Арсенала Эктор Бельерин в будущее трансферное окно имеет большой шанс вернуться в Испанию, утверждает La Razon.

По данным источника, в услугах футболиста всерьез заинтересованы Бетис, Севилья и мадридский Атлетико.

Напомним, Бельерин перешел в академию лондонской команды в 2011 году, а действующий контракт испанского игрока истекает в 2023 году.

Ранее сам защитник заявил, что одной из его целей остается стать капитаном Арсенала.