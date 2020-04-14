Испания

Полузащитник Атлетико Маркос Льоренте сделал свой вклад в борьбу с пандемией коронавируса COVID-19.

Футболка Маркоса Льоренте с матча Лиги чемпионов против Ливерпуля была продана на аукционе за 8 100 евро, сообщает AS. Это произошло в рамках сбора средств на борьбу с коронавирусом.

Льоренте стал настоящим героем встречи на Энфилде в 1/8 финала Лиги чемпионов. Полузащитник после выхода на замену забил два гола и сделал ассист, что помогло "матрасникам" одержать волевую победу 3:2.

В честь этого события экс-футболист Реала назвал своего собаку Энфилдом.

Атлетико успел забронировать себе место в четвертьфинале Лиги чемпионов вместе с Аталантой, ПСЖ и Лейпцигом.