Испания

Хавбек отдал ценную для себя вещь.

Полузащитник Атлетико Маркос Льоренте внес свой вклад в фонд, который собирает вещи ради дальнейшей выручки средств для борьбы с коронавирусом, сообщает AS.

По данным источника, испанский футболист пожертвовал свою футболку, в котором он отметился двумя голами в матче 1/8 Лиги чемпионов против Ливерпуля на Энфилде, принеся своей команде победу в противостоянии.

К слову, в честь столь значимого результата Льоренте назвал свою собаку Энфилд.

К слову, считается, что поединок между Ливерпулем и Атлетико стал одним из факторов распространения коронавируса.