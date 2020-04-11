Хавбек отдал ценную для себя вещь.
Маркос Льоренте, getty images
11 апреля 2020, 14:53
Полузащитник Атлетико Маркос Льоренте внес свой вклад в фонд, который собирает вещи ради дальнейшей выручки средств для борьбы с коронавирусом, сообщает AS.
По данным источника, испанский футболист пожертвовал свою футболку, в котором он отметился двумя голами в матче 1/8 Лиги чемпионов против Ливерпуля на Энфилде, принеся своей команде победу в противостоянии.
К слову, в честь столь значимого результата Льоренте назвал свою собаку Энфилд.
К слову, считается, что поединок между Ливерпулем и Атлетико стал одним из факторов распространения коронавируса.