Испания

Предраг Райкович попал "на карандаш" к спортивному директору испанцев Мончи.

Севилья намерена усилить позицию вратаря, когда откроется трансферное окно. Одним из главных кандидатов для "нервионцев" является голкипер Реймса Предраг Райкович, утверждает AS со ссылкой на TF20.

Спортивный директор Севильи следил за 24-летним Райковичем еще когда он выступал за Маккаби Тель-Авив.

В нынешнем сезоне Райкович сыграл в 27 из 28 матчах Лиги 1, 12 раз отстояв на ноль. В остальных играх Предраг пропустил только 18 мячей. Примечательно, что за весь чемпионат Реймс лишь однажды пропустил больше двух голов – как раз тогда, когда не было Райковича.

Севилья хочет продлить контракт с нынешним основным вратарем Томасом Вацликом, а вот выкупать Яссина Буну она не станет. Также "нервионцам" в случае покупки вратаря нужно будет искать новые клубы для находящихся в арендах Серхио Рико и Хуана Сориано.

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